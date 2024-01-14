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Şişli'de tornavidalı "rehinli araç" kavgası kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Şişli'de tornavidalı "rehinli araç" kavgası kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Şişli'de bir grup satın aldıkları aracın rehinli çıkması üzerine karşı tarafla birbirine girdi. 'Araç benim' diyen tarafların kavgasında tekme ve yumruklarla havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada tornavidalar da kullanıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek gözaltına aldı.

Şişli\'de tornavidalı "rehinli araç" kavgası kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14.01.2024 - 22:31,
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Şişli'de tornavidalı "rehinli araç" kavgası kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Rehin araç kavgasında kurusıkı silahla defalarca ateş açtı

Bir grup satın aldıkları araç rehinli çıkınca ortalık karıştı

Araç benim diyen taraflar birbirine saldırdı, polis tarafları gözaltına aldı

İSTANBUL - Şişli'de bir grup satın aldıkları aracın rehinli çıkması üzerine karşı tarafla birbirine girdi. "Araç benim" diyen tarafların kavgasında tekme ve yumruklarla havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup satın aldıkları aracı götürmek için sokağa geldi. Burada aracın sahipleriyle karşılaşan grup, aracın rehinli olduğunu öğrendi. Bunun üzerine iki taraf arasında "araç benim" tartışması çıktı.

Tekme, yumruk ve tornavidalarla saldırdılar

Taraflar birbirleriyle anlaşamayınca tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı ve tornavidaların çekildiği kavga kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından tekmeli, yumruklu, tornavidalı kavgaya karışanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Şişli, Olaylar, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de tornavidalı 'rehinli araç' kavgası kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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