Şişli'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer korku dolu dakikaları anlattı - Son Dakika
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Şişli'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer korku dolu dakikaları anlattı

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İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındakiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi. Kameralara yansıyan anlarda kendisini kaçırmak isteyenlere direnen talihsiz kadın, silahla vurularak öldürüldü. Yaşananlara tanık olan oyuncu Nur Sürer, ''Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekli'' dedi.

05.05.2025 13:37  Güncelleme: 13:49
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Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalamıştı.

ÜNLÜ OYUNCU KORKUNÇ ANLARA TANIK OLDU

Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. 'Yardım edin' diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" dedi.

Şişli'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer korku dolu dakikaları anlattı
Şişli\'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer korku dolu dakikaları anlattı

Nur Sürer, İstanbul, 3-sayfa, Magazin, Şişli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer korku dolu dakikaları anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer korku dolu dakikaları anlattı - Son Dakika
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