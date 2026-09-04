Sisli Vadi faciasında yeniden yargılamada cezalar değişmedi - Son Dakika
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Sisli Vadi faciasında yeniden yargılamada cezalar değişmedi

Sisli Vadi faciasında yeniden yargılamada cezalar değişmedi
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Kırklareli Demirköy'de 2023'te 6 kişinin öldüğü Sisli Vadi faciasında, Yargıtay'ın bozmasının ardından yeniden görülen davada Bülent Bayrak'a 18 yıl 2 ay, Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sevcan Ulutürk beraat etti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 2023 yılında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Sisli Vadi faciasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararıyla tekrar görülen davada aynı ceza verildi. Sanık Bülent Bayrak'ı birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına, Sevcan Ulutürk'ün beraatine, diğer sanıkların ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tekrar başlayan duruşmada müşteki yakınları, tesiste sorumluluğu bulunan tüm kişilerin cezalandırılmasını istedi. Kadir Yasa, kızıyla yaptığı son görüşmede kızının, "Yarım metre su var, kepçe var, bizi kurtaracaklar" dediğini söylerken, Mehmethan Yasa da tesise imza atan herkesin muhtemel kasttan yargılanması gerektiğini söyledi. Sanıklar ise Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk beraatlerini istedi.

"Ben kötü bir insan değilim, köy çocuğuyum"

Bülent Bayrak savunmasında, olayın öngörülemeyen doğal afet nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Olay günü su seviyesinin 8-9 metreye yükseldiğini belirten Bayrak, "Ben koyunlara kıyamıyorum, insanları nasıl öldürebilirim" dedi. Rüşvet iddialarını da reddeden Bayrak, 36 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme kararını açıkladı

Savunmaların ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Bülent Bayrak'ın, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle 18 yıl 2 ay hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, Sevcan Ulutürk'ün beraatine, Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'ün 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA

Bülent Bayrak, Kırklareli, Demirköy, Yargıtay, 3. Sayfa, Adliye, Aydın, Kaza, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sisli Vadi faciasında yeniden yargılamada cezalar değişmedi - Son Dakika

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