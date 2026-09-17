Sivas Divriği'de 7 gündür kayıp 11 aylık bebek için aramalarda iz bulunamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Divriği'de 7 gündür kayıp 11 aylık bebek için aramalarda iz bulunamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Divriği\'de 7 gündür kayıp 11 aylık bebek için aramalarda iz bulunamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık bebeğe dair yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılamadı. Soruşturma kapsamında anne ile baba ve olayla ilişkisi olduğu düşünülen 4 kişi tutuklanarak Samsun Cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğe dair herhangi bir ize rastlanılamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 7 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırabileceğini ileri sürmüştü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş, ardından ifade değiştirerek babanın bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu. Dört gün boyunca gözaltında kalan annenin sürekli ifade değiştirerek farklı iddialar ortaya attığı öğrenildi.

Annenin iddiası üzerinde yaylada ikamet edilen konumda yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bebeğin cesedine ulaşılamadı. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Havadan dronla, yerde ise kadavra köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı. Güvenlik güçleri, arama çalışmaları süren İncedere Yaylası'na sivil girişlerine izin vermiyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltında tutulan anne E.B., baba Y.B. ile olayla ilişkisi olduğu düşünülen M.R.B., R.B., Ö.B. ve M.B. geçtiğimiz gece çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Cezaevine gönderilmişti. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaDivriğiSamsunBebekSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:27:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Sivas Divriği'de 7 gündür kayıp 11 aylık bebek için aramalarda iz bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement