Sivas Gölova'da Sulama Kanalına Düşen Yaşlı Adam Aranıyor - Son Dakika
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Sivas Gölova'da Sulama Kanalına Düşen Yaşlı Adam Aranıyor

Sivas Gölova\'da Sulama Kanalına Düşen Yaşlı Adam Aranıyor

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında tekerlekli sandalyeli bir yaşlı adam sulama kanalına düşerek kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında henüz yaşlı adamdan bir iz bulunamadı. Sabah erken saatlerde gölde kapsamlı bir arama çalışması başlatılacak.

12.07.2024 01:19
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Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında meydana geldi. Tekerlekli sandalyeli olan 96 yaşındaki B.Y. iddialara göre sulama kanalına düşerek gözden kayboldu. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) su altı ve üstü arama ekipleri 9 kilometrelik sulama kanalı baştan sona aradı. Gece geç saatlere kadar süren aramada yaşlı adamdan bir ize rastlanılamadı. Yaşlı adamın Gölova gölüne sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine durulurken sabah erken saatlerde gölde kapsamlı bir arama çalışması başlatılacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Gölova'da Sulama Kanalına Düşen Yaşlı Adam Aranıyor - Son Dakika

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