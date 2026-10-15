Sivas Gürün'de Atatürk Bulvarı'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de Atatürk Bulvarı'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Sivas Gürün\'de Atatürk Bulvarı\'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 79 AL 916 Fiat marka otomobil ile M.A. idaresindeki 07 BFA 474 plakalı Volkswagen marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra Fiat marka araç içerisinde bulunan S.A. ve E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarıİnceleme3. SayfaGüncelGürünSivasSon Dakika

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