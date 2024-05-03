Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde pikap devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde pikap devrildi: 5 yaralı

Sivas\'ın Koyulhisar ilçesinde pikap devrildi: 5 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan pikap devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 18:05
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine kontrolden çıkan pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Yukarı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D. idaresindeki 58 AED 47 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan E.T., E.E., K.T. ve Y.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri ve Koyulhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde pikap devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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