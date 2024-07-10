Sivas'ın Suşehri ilçesinde samanlık ve ahırlar yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde samanlık ve ahırlar yanarak kullanılamaz hale geldi

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde samanlık ve ahırlar yanarak kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Tatar köyünde meydana gelen yangında, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

10.07.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde alevlere teslim olan 2 samanlık ve 2 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Tatar köyünde meydana geldi. M.D'ye ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın E.D. ve M.D'nin birlikte kullandığı ahır ve samanlığa sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. E.D'ye ait ev ise yangında kısmen yanarak zarar gördü. Köylülerinde destek verdiği yangında 2 samanlık ve 2 ahır yandı. 10 tondan fazla samanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Suşehri ilçesinde samanlık ve ahırlar yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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