Sivas\'ın Yıldızeli ilçesinde yangın çıktı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan yangında bir ev, samanlık ve tandır yeri tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Orta Çakmak köyünde meydana geldi. A.Ş.'ye ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangında bir ev, samanlık ve tandır yeri tamamen yandı. Yangında kimse yaralanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS