Sivas Şarkışla'da yaylada hayvan otlatan çoban yıldırım isabetiyle hayatını kaybetti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Dikili köyünde akşam saatlerinde yaylada hayvan otlatan çobana yıldırım isabet etti. Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvan otlattığı esnada yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Dikili köyünde akşam saatlerinde yaylada hayvanlarını otlatan Erol Merkit'e yıldırım isabet etti. Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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