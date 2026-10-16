Sivas Suşehri\'nde bariyeri aşıp takla atan araçta 3\'ü ağır 5 kişi yaralandı

Sivas Suşehri'nde bariyeri aşıp takla atan araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde Ekrem Erdem Bulvarı'nda bariyerleri aşıp şarampole uçan hafif ticari araç takla attı. Araçtaki sürücü ile bir kişi hafif yaralanırken 3 kişi ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan ağır yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan hafif ticari araçta 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.Y. idaresindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole uçtu. Takla atarak duran araçta sürücü ile A.K. hafif yaralanırken; E.E.Y., U.E.K., H.C.E. ağır yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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