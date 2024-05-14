Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı, mahkemede ise susmayı tercih etti - Son Dakika
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Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı, mahkemede ise susmayı tercih etti

Sivas'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı, polis ifadesinde ve hakim karşısında susmayı tercih etti.

14.05.2024 22:34
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1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı, mahkemede ise susmayı tercih etti

Sivas'ta 1 kişi öldürüp 1 kişiye ağır yaralayan cinayet zanlısı polis ifadesinde ve hakim karşısında susmayı tercih etti

SİVAS - Sivas'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre olay dün Kardeşler Mahallesi 38. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şirket devrinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kavga sırasında C.K. (55), tabancayla M.Ö. ve Sadullah Kaya'nın üzerine ateş açtı. Kaya olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö. ağır yaralandı. Olay sonrası C.K. suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Emniyette ki işlemleri tamamlanan zanlı bugün çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ç.K.'nin emniyet ifadesinde ve hakim karşısında susmayı tercih ettiği, ifade vermediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı, mahkemede ise susmayı tercih etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı, mahkemede ise susmayı tercih etti - Son Dakika
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