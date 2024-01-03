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Sivas'ta yapılan operasyonlarda 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ve 1 kilo 956 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta yapılan operasyonlarda 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ve 1 kilo 956 gram skunk ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ve 1 kilo 956 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 şahıs tutuklandı.

Sivas\'ta yapılan operasyonlarda 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ve 1 kilo 956 gram skunk ele geçirildi
03.01.2024 - 16:43,
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Sivas'ta polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ile 1 kilo 956 gram skunk ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Kangal ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Sivas ve Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 1 kilo 956,89 gram skunk maddesi ile 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şahsa, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları çerçevesinde işlem yapıldı. Adli işlerinin ardından 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kangal, Sivas, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta yapılan operasyonlarda 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ve 1 kilo 956 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta yapılan operasyonlarda 14 bin 140 adet sentetik ecza hap ve 1 kilo 956 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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