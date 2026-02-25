Sivas\'ta 200 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan aracın arka koltukları ve bagaj kısmına yüklenmiş 200 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Koyulhisar İlçesinde, Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ile Suşehri İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kapsamında yürütmüş olduğu Koordineli çalışmalarda, D-100 Karayolu uygulama noktası üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Aracın arka koltuk ve bagaj tarafında görünür vaziyette şeffaf poşetler içerisinde kıyılmış tütün olduğu görüldü. 40 çuval içerisinde, her çuvalda ortalama 5'er kilogramlık olmak üzere toplam 200 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü G.K. hakkında tütün kaçakçılığı suçlamasıyla işlem başlatıldı. - SİVAS