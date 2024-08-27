Sivas\'ta 6 otobüs durağının camlarını kıran 2\'si çocuk 3 kişi yakalandı

Sivas'ta 6 otobüs durağının camlarını kıran 2'si çocuk 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. 6 otobüs durağının camları kırılarak zarar verildi. İhbar üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yapılan kapsamlı soruşturma sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2'si çocuk toplam 3 kişi yakayı ele verdi. Şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS
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