Sivas'ta 84 araca toplam 300 bin 788 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika
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Sivas'ta 84 araca toplam 300 bin 788 TL idari para cezası kesildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 84 araca toplam 300 bin 788 TL idari para cezası kesildi ve 18 araç trafikten men edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli şahıs yakalandı ve uyuşturucu madde ile kaçak sigara ele geçirildi.

05.08.2024 11:36
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Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 84 araca toplam 300 bin 788 lira idari para cezası kesilirken 18 araç trafikten men edildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 Temmuz- 04 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalara ilişkin bülten yayınladı. İl genelinde 175 olayda 115 şüpheli şahıs yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Bin 130 paket kaçak sigara, 50 gram kubar esrar, 24 kök kenevir, 33 extacy uyuşturucu hap, 62 gram skunk maddesi, 55 galarahap, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 79 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bu kişilere toplamda 411 bin 183 TL idari para cezası uygulanırken, 3 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Trafik güvenliği çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise il genelinde 5 bin 15 şahıs ve 4 bin 996 araç sorgulandı. 84 araca toplam 300 bin 788 TL idari para cezası kesilirken 18 araç trafikten men edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 84 araca toplam 300 bin 788 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 84 araca toplam 300 bin 788 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika
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