Sivas\'ta ahır çatısı çöktü, toprak altında kalan kişi kurtarıldı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde, ahırda çatı çökmesi sonucu vücudunun bir kısmı toprak altında kalan kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, İmranlı'ya bağlı Çukuryurt köyünde meydana geldi. Ahırın çatısına çıkan A.C., toprak çatının çökmesi sonucu bacak kısmından toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. Göçük altından yaralı şekilde çıkartılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS