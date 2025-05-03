Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Geniş Video İzle

Sivas'ta bir sürücü, kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturdu. Hayvanlara eziyet eden sürücüye vatandaşlar tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

03.05.2025 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir sürücünün kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturması, yoldaki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATLARI KAMYONETE BAĞLAYIP KOŞTURDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kamyonetle havalimanı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, araca iple bağladığı iki atı yolda koşturarak ilerledi.

Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yolda seyreden diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, hayvanlara yapılan eziyet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan atların yorgun düştüğü ve zorlukla ilerledikleri dikkat çekti.

Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, sivas, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 00:54:34. #7.12#
SON DAKİKA: Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.