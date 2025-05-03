Sivas'ta bir sürücünün kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturması, yoldaki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kamyonetle havalimanı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, araca iple bağladığı iki atı yolda koşturarak ilerledi.
Yolda seyreden diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, hayvanlara yapılan eziyet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan atların yorgun düştüğü ve zorlukla ilerledikleri dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika
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