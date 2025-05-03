Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Sivas'ta bir sürücünün kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturması, yoldaki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATLARI KAMYONETE BAĞLAYIP KOŞTURDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kamyonetle havalimanı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, araca iple bağladığı iki atı yolda koşturarak ilerledi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yolda seyreden diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, hayvanlara yapılan eziyet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan atların yorgun düştüğü ve zorlukla ilerledikleri dikkat çekti.