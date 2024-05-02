Sivas'ta Balkonda Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Balkonda Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas\'ta Balkonda Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta evinin balkonunda oynayan çocuk rüzgarın etkisiyle kapanan pencere ve balkon demiri arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtardı.

02.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:19
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Sivas'ta evinin balkonunda oynayan çocuk rüzgarında etkisiyle kapanan pencere ve balkon demiri arasında mahsur kaldı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler sonrası itfaiye ekipleri çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Oyun oynamak için evin balkonuna çıkan çocuk, pencereye tırmandı. Çocuğun tırmandığı pencere bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kapandı. 4'üncü katta mahsur kalan çocuk, aşağı düşmemek için bir süre hareketsiz kaldı. Çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven ile çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Yürekleri ağza getiren anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Balkonda Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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