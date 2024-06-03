Sivas'ta kahreden ölüm... Anaokulu'nda biranda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta kahreden ölüm... Anaokulu'nda biranda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ta Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Asel S. bilinmeyen bir nedenle bayılarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Asel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 16:03
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Sivas'ta kahreden ölüm... Anaokulu'nda biranda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ta bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz mahallesinde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. A.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Sivas, Soruşturma, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta kahreden ölüm... Anaokulu'nda biranda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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