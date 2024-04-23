Sivas\'ta Cami İnşaatında İşçilerin Tehlikeli Hareketleri

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Sivas'ta bir cami inşaatının kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi.

Sivas kent merkezinde bir süredir yapımı devam eden cami kentin adete siluetini değiştirdi. Yakın zamanda tamamlanıp açılması beklenen caminin kubbesinde çalışan işçiler ise görenleri hayrete düşürdü. İki işçinin kubbedeki rahat hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin adeta ölüme meydan okuduğu o anlar kameraya yansıdı. - SİVAS