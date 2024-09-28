Sivas\'ta Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

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Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğalgaz sıkışması sonucu ikamette meydana gelen patlamada 1 kişi yaralardı, ev kullanılmaz hale geldi

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğalgaz sıkışması sonucu ikamette meydana gelen patlamada 1 kişi yaralardı, ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yeni Mahalle Emrah sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, evde ikamet eden S.A mutfakta sigarasını yakmak için çakmağını kullanmak isteyince patlama meydana geldi. Olayda yaralanan S.A. isimli kadın ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ev ise kullanılmayacak hale geldi. Patlamanın etkisi ile mutfağın dış duvarı çöktü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.