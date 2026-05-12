Sivas\'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Sivas'ta, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan adli işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi. - SİVAS