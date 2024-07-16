Sivas'ta FETÖ üyesi olan hükümlü yakalandı

Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Silahlı Terör Örgütleri' kapsamında haklarında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunan Ö.C isimli şahıs yakalandı.
Olayla ilgili adli işlemler akabinde şahıs Sivas E tipi ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİVAS
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