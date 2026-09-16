Sivas'ta firari hükümlü yakalandı, 13 yıl 4 ay hapsi vardı
Sivas'ın Kangal ilçesinde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sivas'ta 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerince geçtiğimiz gün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.D. yakalandı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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