Sivas'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

12.03.2026 12:38
Sivas'ta, çeşitli suçlardan aranan iki firari hükümlü polis operasyonlarıyla yakalandı.

Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 10 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şahsın il merkezinde bulunan bir ikamette saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan takip ve izleme çalışmaları sonucunda şahıs, saklandığı ikametin çevresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 'reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahsın gizlendiği adres yapılan istihbari çalışmalar sonucu belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, koçbaşı kullanarak kapıyı açtı ve şahsı yakaladı. İkamette bulunan ev sahibi B.K. ile arkadaşları R.Ç. ve B.S. hakkında ise 'tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca işlemlerinin tamamlanması sonrası kapalı cezaevine teslim edildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada ise halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüldüğünü ve vatandaşlardan gelen ihbar ve bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

