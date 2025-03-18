Sivas\'ta Gaz Kaçağı Paniği

Sivas'ta şehir merkezinde hissedilen yoğun gaz konusu paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Kadıburhanettin Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan TCDD lojmanlarında meydana geldi. Çevreye yayılan yoğun gaz konusu paniğe neden oldu. Durum 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipler, doğalgaz dağıtım firmasından yardım istedi. Uzman ekipler gaz kaçağını bulunarak gaz dağılımını durdurdu. Gaz kaçağına açık bırakılan bir vananın neden olduğu anlaşıldı. Vanayı ise çocukların açmış olabileceği değerlendirildi. - SİVAS