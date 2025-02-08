Sivas\'ta Gecekonduda Yangın Çıktı

3.Sayfa

Sivas'ta gece saatlerinde çıkan yangında bir gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Altuntabak Mahallesinde 7.sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gecekonduda yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS