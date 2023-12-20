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Sivas'ta İcra Dairesi Hesabından Usulsüz Para Aktarımı: 2 Tutuklama, 1 Gözaltı - Son Dakika
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Sivas'ta İcra Dairesi Hesabından Usulsüz Para Aktarımı: 2 Tutuklama, 1 Gözaltı

Sivas'ta İcra Dairesi hesabından usulsüz şekilde bir şahsın hesabına gönderilen 15 milyon lira tekrardan İcra Dairesi hesabına aktarıldı. Başlatılan soruşturma sonucunda 2 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.

Sivas\'ta İcra Dairesi Hesabından Usulsüz Para Aktarımı: 2 Tutuklama, 1 Gözaltı
20.12.2023 - 15:31,
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Sivas'ta İcra Dairesi'nin hesabından usulsüz şekilde bir şahsın hesabına gönderilen 15 milyon lira tekrardan İcra Dairesi hesabına aktarıldı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli şahıs tutuklandı, bir şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sivas İcra Dairesinde görevli 3 şüpheli İcra Dairesi hesabından 15 milyon lirayı başka bir şahsın hesabına aktardı. Konunun tespit edilmesi üzerine aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmanın ardından 15 milyon lira paraya el konularak tekrardan İcra Dairesi hesabına aktarıldı. İki şüpheli "Zimmet, Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması" suçlarından tutuklanırken bir şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Konu ile alakalı Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

"Soruşturma titizlikle devam etmektedir"

Açıklamada, "15.12.2023 tarihinde Sivas İcra Dairesine ait hesaptan 15 milyon TL'nin usulsüz işlemler ile şüpheli bir şahıs hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında öncelikli olarak suça konu paraya ilişkin gerekli soruşturma işlemleri yapılarak paraya el konulmuş ve icra dairesi hesabına geri aktarılması sağlanmış, devam eden soruşturmada şüphelilerin tespiti yapılmış, iki şüpheli "Zimmet, Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması" suçlarından tutuklanmış ve bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta İcra Dairesi Hesabından Usulsüz Para Aktarımı: 2 Tutuklama, 1 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta İcra Dairesi Hesabından Usulsüz Para Aktarımı: 2 Tutuklama, 1 Gözaltı - Son Dakika
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