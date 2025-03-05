Sivas\'ta İftar Vakti Yangın Paniği

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Sivas'ta iftar vakti bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan bir markette çıktı. Personelin içeride iftar yaptığı sırada çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Market çalışanları canlarını kurtarmak için kendilerini dışarıya attı. İddiaya göre yangın, yazar kazanın bir anda patlamasıyla başladı. Yazar kasanın yakınında bulunan deodorantların da patlaması ile yangın büyüdü. Dumandan etkilenen bir personele olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile marketin üzerinde bulunan 4 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Bina sakinleri panikle binayı terk etti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS