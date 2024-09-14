Sivas'ta İki Bin 945 Kişiye Kimlik Sorgusu - Son Dakika
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Sivas'ta İki Bin 945 Kişiye Kimlik Sorgusu

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Sivas'ta yapılan asayiş uygulamasında 2,945 kişi sorgulandı, 172 iş yeri denetlendi.

14.09.2024 12:38
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2 bin 945 şahsa kimlik sorgusu yapıldı, 172 iş yeri ve 599 araç sorgulandı

SİVAS - Sivas'ta polis ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 945 şahsa kimlik sorgusu yapıldı, 172 iş yeri ve 599 araç sorgulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya 80 ekip toplamda 215 personel katıldı. Alkollü eğlence mekanlarını denetleyen polis ekipleri ruhsat ve kimlik kontrolü yaptı. Kıraathane ve oyun salonu gibi işyerlerini de denetleyen polis ekipleri mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine para cezası uyguladı.

Yapılan denetimler çerçevesinde; 172 kıraathane, kahvehane, oyun salonu gibi işyeri kontrol edildi. Toplamda 2 bin 945 şahsı sorgulayan ekipler 8 yoklama kaçağı şahsa tebligatta bulundu, aranan 1 şahıs ise yakalandı. 9 farklı noktada yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 599 aracı kontrol etti, 21 araca 45 bin 765 TL cezai işlem uyguladı. Yürürlüğe aykırı olan 1 araç ise trafikten men edildi.

7 iş yerine kapalı alanda tütün kullanımı nedeniyle idari işlem yapılırken kumar oynatan bir işyerine adli işlem başlatıldı. 4 şahsa kumar oynatmak suçu nedeniyle 25 bin 700 TL para cezası uygulandı. 1 alkollü eğlence mekanına ise 18 yaş altı şahıslara satış yapmak suçu nedeniyle adli ve idari işlem başlatıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde asayiş uygulamalarının aralıklarla süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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