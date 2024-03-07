Sivas\'ta İlk 2 Ayda 695 Suçlu Cezaevine Gönderildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ta yılın ilk iki ayına ilişkin asayiş rakamlarını paylaştı. Açıklanan rakamlara göre 2 ayda 695 suçlu cezaevine gönderildi.
Sivas Valiliği, 'Emin Şehir Sivas' Güvenlik ve Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Sivas Valiliği Ek Binada düzenlenen toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay katıldı. Toplantıda asayiş rakamlarına ilişkin bilgi veren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın asayiş bakımından Türkiye'deki en güvenli şehirleri arasında yer aldığını söyledi.
Şehrin asayişinin sağlanması noktasında polis ve jandarma ekipleri ile gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, "İlimiz, asayiş bakımından ülkemizin en güvenli şehirleri arasında yer almaktadır. Bu tablo tabi ki polisimizin, jandarmamızın, kaymakamlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarının sonucudur. Bizler, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu şiar edinerek sizlerin huzuru için jandarma ve emniyet teşkilatımızın tüm personelleri ile mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapmaktayız. Sivas 16 ilçesi, bin 234 köyü, 28 bin 164 km'lik yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük illerinden biri. Ayrıca kuzey-güney, doğu batı geçiş güzergahında bulunuyor. Şüphesiz bu coğrafya, emniyet, asayiş yönünden dikkat gerektiren noktaları da beraberinde getiriyor. Bu yönüyle hem emniyet bölgesi hem de jandarma bölgesi açısından oldukça geniş bir sorumluluk alanına sahibiz. Sivas, memnuniyetle ifade etmek isterim ki genel olarak baktığımızda her yönüyle ülkemizin huzurlu ve asayişi düzgün illerinden birisi" dedi.
2 Ayda 51 kaçak göçmen yakalandı
1 Ocak ve 29 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Vali Yılmaz Şimşek, "Son iki ay içerisinde ilimizde 256 evden hırsızlık olayının 173'ünü, 174 dolandırıcılık olayının ise 103'ünü aydınlatmış durumdayız. 2024 yılının ilk 2 ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimiz 12 olaya müdahale ederek, 17 şüpheliyi gözaltına almıştır. Bu anlamda şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz. Göçmen kaçakçılığında da geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 63 azalma olmuştur. 2023 yılında 174 göçmen yakalanmış, 2024'ün ilk 2 ayında ise 51 göçmen yakalanmıştır. Yine son yıllarda kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı, satışına yönelik denetimlerimiz de sürmektedir. Geçen yılın son günlerindeki operasyonlarla 37,5 litre etil alkol, 120 adet alkol aroma kiti, 71 litre kaçak alkol, 80 şişe sahte alkole el konulmuştur. Bu yıl gerçekleşen bir vakamız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok
Sivas'ın uyuşturucu ile mücadele noktasında çok iyi bir yerde olduğuna değinen Vali Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
"Bir diğer önemli konu ise uyuşturucu ile mücadele. Bu konuyu çok kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi bu illetlerden korumak malumunuz hepimizin ortak görevidir. Bizlerin bu konuda sorumlulukları bulunmaktadır. Sürece güvenlik boyutunda baktığımızda son iki ay içerisinde yaptığımız operasyonlar ve uygulamalarla; 926 gr uyuşturucu madde, 7 bin 475 adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etmek isterim. Bu süreçte 119 şahsa işlem yapılarak bunlardan 12'si tutuklanmıştır. Güvenlik bakışımızın ana maddelerinden biri de yakalama ve yargıya teslim etme. Bu konuda son iki ay içerinde 695'i hapis cezası, 854'ü ifade için olmak üzere toplam bin 549 şahsı güvenlik güçlerimiz adalete teslim etmiştir." - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta İlk 2 Ayda 695 Suçlu Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki nakliye kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melikgazi ilçesindeki parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, iki araç içinde 15 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 organizatör tutuklandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sivas'ın güvenli bir şehir olduğu vurgulandı. Şimşek, emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, halkın huzuru için görev yaptıklarını belirtti. Şehirdeki asayiş çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, suç oranlarının düşük olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelede başarılı olduklarını ifade etti. Ayrıca trafik kazaları ve kadın cinayeti konularında da bilgi paylaşıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 20 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar, 2 sentetik hap, iklimlendirme çadırı, ışıklandırma paneli, havalandırma motoru ve çok sayıda gübre ve vitamin ele geçirildi. Şüpheli, ayrıca 4 ayrı suçtan aranıyordu ve tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çöp dökme meselesi yüzünden çıkan kavgada komşusu tarafından öldürülen esnaf Mustafa Demir, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tartışma sonrası av tüfeğiyle vurulan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, yaklaşık yarım saat süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın uyuşturucu ticareti yapmaktan arandığı ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?