Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı Cep Telefonları ve Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı Cep Telefonları ve Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan iki şahıs hakkında işlem yapıldı.

22.07.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların ilkinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontroller sonucunda 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Diğer bir operasyonda ise insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler satıldığı bilgisi üzerine bir aktara operasyon düzenlendi. Aktarda yapılan aramada toplam 980 adet cinsel içerikli; macun, sprey, hap, krem, jel ve damla ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan iki şahıs hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Operasyon, Sivas, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı Cep Telefonları ve Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:22:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı Cep Telefonları ve Cinsel İçerikli Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement