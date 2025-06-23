Sivas\'ta Kamyon Yayaya Çarptı

Sivas'ta bir nakliye kamyonu yayaya çarptı. Metrelerce savrulan kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde meydana geldi. O.A. idaresindeki 58 AAG 867 plakalı Volvo marka kamyon, karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.A.A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan M.A.A., ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi acil servisine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyonun yayaya çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS