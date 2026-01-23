Kar kütleleri sundurmaları çökertti, Başkan Uzun sahada inceleme yaptı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası toptan sebze halinde bazı iş yerlerinin önündeki sundurmalarda çökme meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toptan sebze halinde biriken kar kütleleri nedeniyle bazı iş yerlerinin önünde bulunan sundurmalarda çökme meydana geldi. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, çöken bölümlerde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak inceleme başlattı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Esnafla görüşen Başkan Uzun, geçmiş olsun dileklerini ileterek belediye ekiplerinin gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti. - SİVAS