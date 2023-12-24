 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta kardan kapanan köyde rahatsızlanan şahıs hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta kardan kapanan köyde rahatsızlanan şahıs hastaneye ulaştırıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 49 yaşındaki bir kişi, uzun uğraşlar sonucu hastaneye yetiştirildi. Ekipler, kardan kapanan yolları açarak hastayı ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı.

Sivas\'ta kardan kapanan köyde rahatsızlanan şahıs hastaneye ulaştırıldı
24.12.2023 - 23:54,
Abone Ol

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 49 yaşındaki şahıs, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akıncılar ilçesi Doğantepe köyünde yaşayan 49 yaşındaki S.K., tansiyon nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yola koyulan ekipler, köy yollarının kardan kapanmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Durum bunun üzerine Akıncılar İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirildi. Yolun açılmasının ardından ekipler hastayı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akıncılar, Sivas, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta kardan kapanan köyde rahatsızlanan şahıs hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


00:07
Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var
00:01
Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
23:45
Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi
23:23
İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı
22:47
Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum

Son Dakika
00:07 Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var
00:01 Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
23:45 Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi
23:23 İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı
22:47 Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 01:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta kardan kapanan köyde rahatsızlanan şahıs hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement