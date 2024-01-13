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Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Dört Eylül Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte minibüs ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sivas\'ta kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
13.01.2024 - 17:20,  Güncelleme: 17:21
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Sivas'ta bir kargo şirketine ait kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Dört Eylül Mahallesinde çift taraflı olarak meydana geldi. H.Ö. (26) idaresindeki Ford marka 58 AEC 703 plakalı MNG kargo şirketine ait kargo minibüsü, A.O.Ş. (20) idaresinde bulunan Fiat marka 44 AFA 121 plakalı araca çarptı. Kaza sonucunda, sürücüler ile birlikte kargo minibüsü ile otomobilde bulunan C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından şehirde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelmesi devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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