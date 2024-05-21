Sivas'ta Kaybolan 90 Yaşındaki Adam Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta Kaybolan 90 Yaşındaki Adam Sağ Olarak Bulundu

Sivas\'ta Kaybolan 90 Yaşındaki Adam Sağ Olarak Bulundu

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal, 20 saat süren bir çalışmanın ardından sağ olarak bulundu. AFAD, UMKE, jandarma ve STK'ların arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmasında Ünal'a ulaşıldı. Yaşlı adamın evinden yaklaşık 20 km uzaklıkta yorgun ve bitkin halde bulunduğu belirtildi.

21.05.2024 20:42
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Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kırsalda kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam, 20 saat süren bir çalışmanın neticesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Çalıcı köyünde meydana geldi. 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal (90), evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD başta olmak üzere UMKE, jandarma, özel kuvvetler ve STK'ların arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. 57 arama kurtarma personeli, 3 dron ve 1 iz takip köpeği ile başlatılan arama çalışmasında 20 saat sonra Ünal'a ulaşıldı. Evden yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Ünal'ın yorgun ve bitkin olduğu gözlendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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