Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 23 gündür aralıksız sürüyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı. Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kız ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıda kaybolmuştu.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edilerek kayıp kızı arama çalışması başlatıldı. Akarsuyun kenarı dron ile havadan kontrol edilirken dalgıçlar suda arama çalışmalarını sürdürüyor. 23 gündür arama-tarama çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp kızın izine ulaşmaya çalışıyor. - SİVAS
Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta Kayıp Kız İçin 23 Günlük Arama - Son Dakika
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