Sivas\'ta Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, hacdan dönen Mehmet Takçı ağır yaralandı, babası Hakkı Takçı hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısından sonra iki yönlü olan Sivas-Gürün kara yolunun Konakpınar köyü yakınlarında yaşandı. Sürekli kazaların yaşandığı iki yönlü ve dar yolda, Sivas'tan Gürün istikametine gitmekte olan B.Y. (50) sevk ve idaresindeki hafif ticari araçla karşı yönden gelmekte olan M.K. sevk ve idaresindeki 58 EA 844 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

M.K. tarafından kullanılan aracın hac vazifesini tamamlayıp Sivas'a dönen Mehmet Takçı'yı havalimanından alıp Gürün'e dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Takçı'nın babası Halil Takçı kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etti. 3'ü ağır 7 yaralı ilk olarak ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS