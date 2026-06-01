Sivas'ta Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
01.06.2026 16:49
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Kuzköy mevkiinde meydana geldi. M.K. (31) yönetimindeki 06 FMB 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (27) ve C.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Sivas, Yaşam, Kaza, Son Dakika

