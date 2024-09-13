Sivas'ta Kaza: Chery Cip Yan Yattı

3.Sayfa

Otomobilin çarptığı Chery yan yattı: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin yandan çarptığı Çin cipi Chery yan yattı, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 58 ACN 117 plakalı Toyata marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, M.Ü. idaresindeki 38 HN 223 plakalı Chery marka cipe yandan çarptı. Kazada 38 HN 223 plakalı Chery marka cip yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipin yaralı sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.