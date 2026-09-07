Sivas'ta kazada şoka giren 17 yaşındaki Esma Nur'un bulunması için umut azalıyor - Son Dakika
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Sivas'ta kazada şoka giren 17 yaşındaki Esma Nur'un bulunması için umut azalıyor

Sivas\'ta kazada şoka giren 17 yaşındaki Esma Nur\'un bulunması için umut azalıyor
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Sivas Koyulhisar'da 16 Mayıs'ta meydana gelen kazada takla atan araçtan sağ kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu, şokla Kelkit Çayı'na atlayarak kaybolmuştu. 114 gündür süren aramalarda genç kıza ulaşılamazken, acılı anne İlknur Hacıosmanoğlu, 'Bu ırmak kızımın mezarı olmasın' diyerek yetkililere seslendi ve adalet istedi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazası geçirip yaşadığı panikle Kelkit çayına atlayarak kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu'na aradan geçen 114 güne rağmen ulaşılamadı, acılı anne "ırmak kızımın mezarı olmasın" diyerek Esma'nın bulunmasını istedi.

Olay 16 Mayıs 2026 tarihinde Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Sürücü yaralanırken araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (16) olay yerinde vefat etti. Aynı araçta bulunan kuzeni Esma Nur Hacıosmanoğlu (17) ise olayın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayıp akıntıya kapılarak kayboldu. Aradan geçen 114 gün ve tüm arama çalışmalarına rağmen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun bedenine ulaşılamadı.

Sürücü 0.68 promil alkollü çıktı

Kaza sonrası başlatılan soruşturmada sünücü U.Y.'nin yasal sınırın üzerinde 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca kazadan kısa bir süre önce aracın içerisinde çekilen görüntüde U.Y.'nin aracı aşını hızlı kullandığı ve yanındakiler tarafından yavaş olması için uyarıldığı görüldü. Konuyla ilgili yargılama sürüyor.

Tek isteği kızının mezarı olması

Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun acılı annesi İlknur Hacıosmanoğlu, kızının bulunması için yetkililere seslenerek, "Kaza 16 Mayıs 2026 günü Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Aracın sürücüsü olan 20'li yaşlardaki U.Y., 0.68 promil alkol alıp hız yaparak kazaya sebep oldu. Araçta bulunan 16 yaşındaki eşimin yeğeni Yağmur Hira Yazıcı camdan fırlayarak feci şekilde vefat etti. Araç sürücüsünün sadece kolu kırılmıştır. Kızım Esma Nur, 280 metre savrulan ve 3-4 takla atan araçtan sağ çıkıp Yağmur'u bulamayınca şoka girdi. Yağmur'u ararken 2 ATT, 1 bekçi olay yerine intikal etmiş. Olay yerinde güvenlik önlemi alıp tıbbi bir müdahale yapmadan sürücünün abisi ve 2 arkadaşı ATT'nin elinden çocuğumu almışlardır. Esma Nur'un 3 şahsın elinden kurtularak suya atladığı iddia ediliyor. Kızım atladı mı, atıldı mı? Kızımın kaybına sebep olan herkesten şikayetçiyim. Sürücü, kızım bulunamadığı halde suçu kızımın üzerine atıyor. Adalet karşısında herkesin hesap vermesini istiyorum. Şu an Esma Nur için aramalar başladı. Esma Nur bulunana kadar arama çalışmalarının devam etmesini istiyorum. Bu ırmak benim kızımın mezarı olmasın" dedi.

Kaynak: İHA

Koyulhisar, Esma Nur, 3. Sayfa, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta kazada şoka giren 17 yaşındaki Esma Nur'un bulunması için umut azalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kazada şoka giren 17 yaşındaki Esma Nur'un bulunması için umut azalıyor - Son Dakika
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