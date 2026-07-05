Sivas'ta Kız Kardeşlerin Irmakta Akıntıya Kapılması - Son Dakika
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Sivas'ta Kız Kardeşlerin Irmakta Akıntıya Kapılması

05.07.2026 14:47
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Çamaşır yıkarken akıntıya kapılan üç kardeşten biri kayboldu, diğeri ölü bulundu. Arama sürüyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ırmakta çamaşır yıkadıkları esnada akıntıya kapılan üç kardeşten sağ kurtarılan Gülistan Şahin yaşadıklarını anlattı. Kardeşlerden biri ölürken kayıp diğerini arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde 4 gün önce meydana gelen olayda, Kızılırmak'ta çamaşır yıkadıkları sırada üç kız kardeş akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki Gülistan Şahin'i sudan çıkartmayı başardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve ilgili kurum ekipleri arama çalışmalarını 4. günde de aralıksız sürdürüyor.

Şahin ailesinin konargöçer tarım işçisi olduğu, Kızılırmak kıyısında konakladığı öğrenildi.

Ölümden dönen abla konuştu

Yaşanan olayda Kızılırmak'tan sağ çıkartılan Gülistan Şahin yaşadıklarını anlattı. Şahin, "Kız kardeşlerim Zerda ve Gülseren Şahin ile çamaşır yıkamak için suya gelmiştik. Suya kapıldık. Zerda kayboldu, ölü olarak bulundu. Gülseren ise halen bulunamadı. Ekiplerden kardeşimin bulunmasını istiyorum" dedi.

Şahin, akıntıya kapıldığında bilincini yitirdiğini ifade ederek, "İlk önce amcam atladı. Amcam yaşlı bizi kurtaramadı. Komşumuz atladı, saçlarımdan çekerek beni suyun kıyısına çıkarttı. Bilincim kapanmış. Beni önce Gemerek Devlet Hastanesi'ne sonrada da Sivas'a sevk ederek yoğun bakıma almışlar. Şimdi ailemin yanındayım. Üç gündür kardeşim suyun altında, ekipler arıyor ama bulamadılar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Kız Kardeşlerin Irmakta Akıntıya Kapılması - Son Dakika

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