Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas\'ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas Merkez Diriliş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

10.02.2024 22:18
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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Merkez Diriliş Mahallesi'nde tek taraflı olarak meydana geldi. L.K. kontrolündeki 58 UD 602 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü L.K. ile T.H. ve F.C.A. yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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