Sivas\'ta Kurban Bayramı Denetimleri: 100 Ruhsatsız İşletmeye Ceza

Sivas'ta Kurban Bayramı boyunca yapılan denetimlerde, et çekimi yapan 100 ruhsatsız işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı süresince halk sağlığını korumak amacıyla Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sivas Ticaret Borsası iş birliğinde kent genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Özellikle ruhsatsız, merdiven altı ve hijyen şartlarına uymayan işletmelerin hedef alındığı denetimlerde, izinsiz et çekimi yaptığı belirlenen 100 işletmeye cezai işlem uygulandı. Ekipler, kayıt dışı faaliyet gösteren ve halk sağlığını tehdit eden firmalara ve hijyen kurallarını ihlal eden işletmelere karşı sert önlemler aldı.

Sivas Ticaret Borsası yetkilileri, vatandaşların et çekim işlemlerini mutlaka denetimli, ruhsatlı kasap ve işletmelerde yaptırmaları gerektiğini belirterek, Kurban Bayramı döneminde yapılan bu denetimlerin hem kamu sağlığı hem de kayıtlı esnaf açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - SİVAS