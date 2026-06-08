Sivas'ta Mayıs Ayında 175 Kaza

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Sivas'ta 2026'nın mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Verilere göre kentte mayıs ayında 175 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi öldü, 369 kişi de yaralandı. Mayıs ayında Sivas'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 172 olarak açıklandı.

Sivas'ta yılın ilk 5 ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı ise 625 olarak açıklandı. Bu kazalarda 11 kişi öldü, bin 122 kişi de yaralandı. Bahsi geçen dönemde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 796 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS