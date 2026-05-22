Sivas\'ta Mermer İşçileri Camide Eylem Yaptı

Sivas ilginç bir protestoya ev sahipliği yaptı. Sivas Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımı süren Merkez Camisi mermer işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle caminin kubbesine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri uzun süre kubbeye çıkamadıkları için göstericilere müdahale edemedi. Yaklaşık 2 saat kubbede kalan işçiler, ikna çabaları sonucu indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. - SİVAS