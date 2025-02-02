Sivas'ta Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

SİVAS - Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu 25. Kilometresinde meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan C.B. yönetimindeki 55 AOF 779 plakalı Hyundai marka minibüs ile Yıldız Beldesi yolundan karayoluna giren S.G. yönetimindeki 58 ABN 474 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ve minibüste bulunan sürücü ile Z. B., Y. B., G. Ş., E. E. Ş. yaralandı. E.E.Ş.'nin bebek yaşta olduğu belirtildi. Yararılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.