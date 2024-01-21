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Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ofisline adlı mobilya fabrikasında kaynak işlemi sırasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas\'ta mobilya fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı
21.01.2024 - 18:27,  Güncelleme: 18:29
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Sivas'ta mobilya üretimi yapan Ofisline fabrikasında kaynak işlemi sırasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ofisline adlı mobilya fabrikasında patlama yaşandı. Fabrikada kaynak işlemi sırasında oksijen tüplerinde yaşanan sorundan dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayda Y.A. (28) adlı işçi ağır, S.S. (30) isimli işçi de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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